Гендиректор Ryanair назвав «неточною і неправдивою» розшифровку переговорів пілотів і диспетчерів

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World Travel & Tourism Council / Flickr

Гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл ОʼЛірі назвав «неточною і неправдивою» розшифровку переговорів пілотів і диспетчерів літака, який Білорусь змусила сісти у Мінську.

Про це повідомляє BBC.

ОʼЛірі пояснив, що диспетчерські служби Мінська навіть не спробували звʼязатися з Ryanair і оповістити її про інцидент. Вони «недостовірно» заявили, що компанія не відповідала на дзвінки.

«У командира корабля не було вибору, окрім як повернутися до Мінська, коли мінський диспетчер повідомив йому, що є достовірне повідомлення про бомбу на борту — при цьому мінський диспетчер відмовив у проханні звʼязатися з Ryanair, помилково заявивши, що там не беруть трубку. Головному пілотові просто не залишили вибору [запропонувавши сісти в Мінську]», — додав він.

Раніше Департамент з питань авіації Білорусі опублікував стенограму переговорів мінського диспетчера з пілотом борту Ryanair. У відомстві заявили, що аеропорт отримав лист із погрозою з анонімної поштової скриньки на Protonmail — екіпаж уточнював джерела отримання відомостей про бомбу на борту. Також у розшифровках йдеться, що пілот уточнював, хто саме запросив посадку в Мінську — авіакомпанія Ryanair, аеропорт Афін або аеропорт Вільнюсу.