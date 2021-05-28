ФБР долучилося до розслідування захоплення Білоруссю літака Ryanair

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Федеральне бюро розслідувань долучилося до розслідування захоплення Білоруссю літака Ryanair, тому що на борту перебував громадянин США.

Про це повідомив очільник кримінальної поліції Литви Роландас Кіскіс, пише LRT.

«Крім досудового розслідування, розпочатого в Польщі, у нас також є інформація від американських колег, що Федеральне бюро розслідувань також почало своє розслідування», — зазначив він.

За його словами, литовські правоохоронці цілодобово перебувають у контакті з колегами з Греції та Ірландії. Він розповів, що вони вже допитали всіх членів екіпажу та близько 90% пасажирів.

Заступник генпрокурора Литви Гінтас Іванаускас пояснив, що літак Ryanair досі перебуває у Вільнюсі на період розслідування. Із ним заплановані ще деякі слідчі дії.