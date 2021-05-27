«Через її недружні дії». У Росії пояснили, чому знову нарощують війська біля кордонів України 

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

Росія знову зміцнює сухопутний кордон з Україною у відповідь на «недружні дії з її боку».

Про це заявив в інтервʼю РИА Новости перший заступник директора ФСБ Росії — керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.

«З огляду на динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Росії, нами вживаються адекватні заходи по зміцненню і збільшенню щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення», — сказав Кулішов.

Нагадаємо, що з кінця березня над Україною нависала загроза вторгнення російських військ. Біля кордону України та в окупованому Криму РФ тоді сконцентрувала близько 150 тисяч військових і важке озброєння.

22 квітня міністр оборони Росії заявив, що війська починають повертатися на постійне місце дислокації, але в Чорному морі залишилися десантні кораблі, а в таборі біля Воронежу досі стоїть техніка.

Разом з тим, за даними головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака, Росія продовжує тримати 80 тисяч військових на кордоні.