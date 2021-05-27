Білоруська «Белавіа» припиняє польоти до 8 країн Європи

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Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» припиняє рейси до восьми країн Європи через заборону на польоти.

Про це пише пресслужба компанії.

Там повідомили, що закривають рейси з 27 травня до 30 жовтня 2021 року до Варшави, Мілану, Амстердаму, Рима, Франкфурта, Берліну, Мюнхену, Ганноверу, Відня, Брюсселю та Барселони. Також вони не зможуть літати і в російський Калінінград, тому що авіапростори країн навколо нього закриті для «Белавіа».

«Пасажири можуть змінити дату вильоту квитка або повернути повну вартість без штрафів протягом року з моменту придбання для невикористаних і частково використаних авіаквитків. Для оформлення повернення необхідно звернутися за місцем покупки квитків», — розповіли в «Белавіа».