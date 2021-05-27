Білоруська «Белавіа» припиняє польоти до 8 країн Європи
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Videvo
Білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» припиняє рейси до восьми країн Європи через заборону на польоти.
Про це пише пресслужба компанії.
Там повідомили, що закривають рейси з 27 травня до 30 жовтня 2021 року до Варшави, Мілану, Амстердаму, Рима, Франкфурта, Берліну, Мюнхену, Ганноверу, Відня, Брюсселю та Барселони. Також вони не зможуть літати і в російський Калінінград, тому що авіапростори країн навколо нього закриті для «Белавіа».
«Пасажири можуть змінити дату вильоту квитка або повернути повну вартість без штрафів протягом року з моменту придбання для невикористаних і частково використаних авіаквитків. Для оформлення повернення необхідно звернутися за місцем покупки квитків», — розповіли в «Белавіа».
- 23 травня білоруський диспетчер повідомив, що на борту літака, що летить за маршрутом Афіни — Вільнюс, знаходиться бомба, цю інформацію він отримав начебто з листа від ХАМАС (рух це заперечив). Літак посадили, а бомбу не знайшли. На борту перебував Роман Протасевич — колишній редактор опозиційного Telegram-каналу NEXTA, його затримали. 24 травня зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.
- ЄС, США та Україна засудили захоплення як літака, так і Протасевича. Україна та ЄС вже заборонили літати над Білоруссю. Окрім цього, Британія ввела санкції проти неї, а Євросоюз заморозив фінансову допомогу.