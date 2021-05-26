ЗСУ провели масштабні військові тренування наступу на противника. Застосували Javelin і дрони Bayraktar
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Збройні сили України провели масштабні військові тренування наступу на противника. Під час навчань були застосовані американські протитанкові комплекси Javelin та турецькі безпілотники Bayraktar.
Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
За легендою військові відпрацьовували наступ із положення безпосереднього зіткнення з противником. Спочатку були нанесені точкові удари по умовних ворожих цілях. Після цього наступ почався за допомогою танків, їх прикривали протитанкові комплекси Javelin, «Корсар», «Фагот», «Стугна». Згодом залучили артилерію та авіацію.
Для проведення повітряної розвідки та коректування вогню військові використали безпілотник Bayraktar.
«Під час підготовки нинішніх занять був врахований досвід бойового застосування провідних армій світу, висновки з дій підрозділів РФ під час останніх навчань, а також досвід, отриманий Збройними силами України під час відбиття збройної агресії Російської Федерації», — підкреслили в Генштабі.
- 26 листопада головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що у 2021 році Україна купить пʼять турецьких ударних дронів Bayraktar з новими характеристиками. ЗСУ з 2019 року мають на озброєнні 6 безпілотників Bayraktar TB2 з ракетами MAM-L турецької Roketsan. Крім цього, Україна у 2021 році може отримати свій ударний безпілотник «Сокіл-300».
- У травні цього року ЗСУ вперше провели випробування імітатора низьколітної повітряної цілі Flying Target-1, призначеної для тренування підрозділів протиповітряної оборони.