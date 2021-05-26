ЗМІ: Інтерпол зняв суддю Чауса з міжнародного розшуку

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Мусієнко Владислав / УНІАН

Інтерпол зняв українського суддю Миколу Чауса з міжнародного розшуку. У НАБУ запевняють, що це не вплине на розслідування справи проти нього.

Відповідну інформацію опублікувало видання «Слідство.інфо». Також зняття Чауса з розшуку підтвердило і джерело Інтерфаксу.

Комісія з контролю файлів Інтерполу ухвалила рішення зняти Чауса з розшуку у квітні. Причиною цього стала скарга судді, що розміщення його даних на сайті Інтерполу не відповідало їхнім правилам.

В Інтерполі пояснили, що підставою для оголошення Чауса в розшук стало неналежне судове рішення. Там зазначили, що НАБУ надало їм не ухвалу суду про арешт, а ухвалу про примусовий привід на судове засідання.

«Наразі процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного в міжнародному розшуку», — пояснили в Національному антикорупційному бюро.

Микола Чаус був суддею Дніпровського суду Києва з жовтня 2002 року. 9 серпня 2016 року його затримали, коли він отримував хабар у $150 тисяч. Натомість він мав ухвалити потрібне рішення у справі про торгівлю наркотиками. Щоб заарештувати Чауса, потрібно було рішення парламенту, а він був на канікулах. Уже наступного дня Чаус не прийшов на роботу. Зрештою він опинився в Молдові та попросив там про політичний притулок — 3 березня 2021 року йому відмовили. Україна подала запит про екстрадицію.