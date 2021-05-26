Білорусь вирішила закрити посольство в Канаді після реакції Трюдо на затримання ексголовреда NEXTA
- Автор:
- Олег Панфілович
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Влада Білорусі оголосила про закриття свого посольства в Канаді після того, як прем’єр-міністр Джастін Трюдо засудив примусову посадку літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича та заявив про можливі санкції.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
Посольство в Оттаві повідомило, що закриється 1 вересня і припинить роботу консульських служб з 10 липня після понад 24-річного «взаємовигідного співробітництва». Тимчасовий повірений у справах Євген Русак заявив, що це рішення «не спонтанне», а ухвалене на основі аналізу «практичного впливу поточних двосторонніх контактів».
Видання зазначає, що напередодні на пресконференції Джастін Трюдо назвав ситуацію з літаком і білоруським журналістом «обурливою, незаконною і абсолютно неприйнятною». Він також сказав, що Канада розгляне питання про розширення чинних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Влада Канади також порадила канадським авіакомпаніям і літакам уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29. Наступного дня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАСу». Рух свою причетність заперечує.
- ООН, країни Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада й Україна вже виступили із засудженням дій режиму Лукашенка. Низка європейських авіакомпаній припинили польоти через територію Білорусі, а деякі країни, зокрема й Україна, зупинили авіасполучення з нею.