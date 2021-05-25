Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» відбудеться 26 травня. Її проведуть по відеозв’язку

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Пресслужба Кремля

Наступну зустріч радників лідерів «нормандської» четвірки — України, Росії, Німеччини та Франції — проведуть 26 травня.

Про це у коментарі Інтерфаксу розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Зустріч політичних радників «нормандської» четвірки запланована на завтра [26 травня]. Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери», — пояснив він.

За словами Арестовича, зустріч відбудеться по відеозв’язку. Українську сторону представлятиме очільник Офісу президента Андрій Єрмак.