Глава МОЗ Ляшко розповів, що не вважає себе послідовником реформи Супрун, і заявив про плани розробити стратегію до 2030 року

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Синица Александр / УНИАН

Новопризначений міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко анонсував звернення до уряду щодо призначення конкурсу на голову Національної служби здоровʼя України. Попередній конкурс на очільника НСЗУ провели у квітні, але нікого не призначили.

Про це він розповів в інтервʼю «Лівому берегу».

Крім того, міністр зазначив, що у його планах розробити Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.

«Після революції була написана стратегія […] до 2020 року. Після цього ми живемо без стратегії. Зрозуміло, що ми реалізуємо Програму медичних гарантій у тому чи іншому вигляді, але треба також розуміти, як ми рухаємося вперед. Тому моє завдання — розробити стратегію до 2030 року», — зазначив Ляшко.

Водночас він запевнив, що Програма медичних гарантій, яка зʼявилася у межах реформи охорони здоровʼя, залишиться. Він додає, що не вважає себе послідовником реформи попередниці Уляни Супрун.

«Що таке питання реформи Супрун? Є питання реформування системи охорони здоров’я. Реформа розпочалася давно, був перший етап у 2017 році, а другий стартував у 2020 році, вже коли Супрун не було на посаді. Це питання для дискусій у публічному просторі, хто підтримує реформу Супрун, а хто не підтримує реформу Супрун. Я прийшов на посаду виконувати Конституцію і закони України. Є закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», який чітко говорить, що повинні робити міністр і НСЗУ для того, щоб забезпечити доступ до медичної допомоги, рівність у наданні цієї медичної допомоги і базовий захист від хвороб», — сказав міністр.

Ляшко підкреслив, що не вважає існуючу Програму медгарантій ідеальною, але вона «найбільш доцільна в даний період розвитку як нашої держави, так і нашої системи охорони здоров’я».

Також міністр наголосив, що держпідприємство «Медичні закупівлі» повинно стати «центральною закупівельною організацією». Він додав, що вже провів зустріч з керівником підприємства Арсеном Жумаділовим — «проговорили всі аспекти співпраці».