Повалена глава уряду Мʼянми вперше постала перед судом. Вона понад три місяці перебуває під домашнім арештом

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Повалена військовою хунтою лідер Мʼянми Аун Сан Су Чжі вперше особисто постала перед судом після перевороту, який стався у країні в лютому.

Про це пише BBC.

Перед засіданням Су Чжі вперше дозволили особисто зустрітися зі своїми адвокатами. Вона перебуває під домашнім арештом 16 тижнів. Адвокати сказали, що на зустрічі Су Чжі виглядала здоровою, але через відсутність доступу до засобів масової інформації під час домашнього арешту вона мало знає про те, що відбувається у країні.

За словами її адвокатів, лідер Мʼянми «побажала людям здоровʼя». Вона також заявила про погрози з боку військових розпустити її партію «Національна ліга за демократію».

Проти 75-річної Су Чжі висунули шість звинувачень. Їй закидають шахрайство на виборах, розголошення держтаємниці, а також незаконний імпорт портативних радіоприймачів і порушення антикоронавірусних обмежень.