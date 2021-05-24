Повалена глава уряду Мʼянми вперше постала перед судом. Вона понад три місяці перебуває під домашнім арештом
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Global Media Sharing
Повалена військовою хунтою лідер Мʼянми Аун Сан Су Чжі вперше особисто постала перед судом після перевороту, який стався у країні в лютому.
Про це пише BBC.
Перед засіданням Су Чжі вперше дозволили особисто зустрітися зі своїми адвокатами. Вона перебуває під домашнім арештом 16 тижнів. Адвокати сказали, що на зустрічі Су Чжі виглядала здоровою, але через відсутність доступу до засобів масової інформації під час домашнього арешту вона мало знає про те, що відбувається у країні.
За словами її адвокатів, лідер Мʼянми «побажала людям здоровʼя». Вона також заявила про погрози з боку військових розпустити її партію «Національна ліга за демократію».
Проти 75-річної Су Чжі висунули шість звинувачень. Їй закидають шахрайство на виборах, розголошення держтаємниці, а також незаконний імпорт портативних радіоприймачів і порушення антикоронавірусних обмежень.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, ввели воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією. Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого.
- Військові та поліція вже вбили понад 700 людей.
- На початку квітня посол ООН у Мʼянмі, виступаючи на закритому засіданні Ради безпеки ООН, заявила, що країні загрожує громадянська війна і «кривава бійня неминуча».