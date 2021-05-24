Затримання опозиціонера Протасевича: Білорусь назвала «войовничою» реакцію ЄС та інших країн

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У Білорусі назвали «войовничою» реакцію західних країн на вимушену посадку літака Ryanair в Мінську із опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Позицію країни озвучив прессекретар Міністерства закордонних справ Анатолій Глаз.

«Немає ніяких сумнівів, що дії нашої влади повністю відповідали встановленим міжнародним правилам. Білоруська сторона завжди відповідально підходила і підходить до їх дотримання. [...] На цьому тлі, звичайно, вражає поспішність відверто войовничих заяв з боку ряду країн і європейських структур. Ситуація прямо і явно нагнітається. Відбувається її навмисна політизація, звучать нічим не підтверджені звинувачення, клеяться ярлики» — заявив речник МЗС.

Глаз закликав дочекатись висновків компетентних експертів і тільки потім робити висновки.

Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка в підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.

Європейський Союз та США закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича та провести міжнародне розслідування інциденту із перехопленням літака. Окрім того, ЄС заявив, що літак сів у Мінську, а не у Вільнюсі через білоруський військовий винищувач.