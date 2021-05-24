Затримання в Білорусі опозиціонера Протасевича: США вимагають міжнародного розслідування та погоджують подальші кроки

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U.S. Embassy Moldova / Flickr

Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Штати вимагають міжнародного розслідування інциденту в Білорусі — 23 травня режим Олександра Лукашенка вимушено посадив рейс Ryanair і затримав опозиціонера та засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Відповідну заяву опублікував Держдеп.

«Ми рішуче засуджуємо нахабний і шокуючий вчинок режиму Лукашенка з метою заарештувати журналіста. Ми вимагаємо міжнародного розслідування і погоджуємо з нашими партнерами з ЄС, Литви та Греції подальші кроки», — зазначив Блінкен.

Штати вимагають негайно звільнити Протасевича і наголошують, що використання військових літаків для супроводу пасажирських викликає стурбованість.

«Сполучені Штати вчергове засуджують триваюче переслідування режимом Лукашенка та довільні затримання журналістів», — додав Блінкен.

Нагадаємо, що 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили в Мінську через інформацію від білоруських диспетчерів про мінування — але вона не підтвердилась. ЗМІ писали, що літак був у 73 км від Вільнюса і у 230 км від Мінську, проте посадити його вирішили в білоруській столиці — для цього режим Лукашенка підняв у повітря винищувачі з ракетами.