У Путіна розповіли про підготовку до можливої зустрічі із Зеленським: Ситуація з темами безвихідна

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

У Кремлі заявили, що консультації щодо можливої ​​зустрічі президента Росії Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського тривають, але за темами спілкування ситуація поки що «безвихідна».

Про це сказав речник Путіна Дмитро Пєсков в ефірі російського каналу, цитує Інтерфакс-Україна.

«Безвихідні ситуації: наші українські візаві [...] кажуть: «Ми будемо обговорювати Крим». Але якщо обговорювати Крим у сенсі розвитку прикордонного співробітництва — знаєте, Росія має прикордонне співробітництво за лінією регіонів із зарубіжними країнами — якщо в цьому плані, то я впевнений, що Путін буде готовий. Але якщо обговорювати щось інше, а не те, що Крим — регіон Російської Федерації, то ніхто не буде ніколи ні з ким це обговорювати», — заявив Пєсков.

За його словами, потрібно ще «багато попрацювати, далі продовжити обмін думками».