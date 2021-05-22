Іран відмовився визнавати рішення суду Канади, який назвав знищення літака МАУ терактом

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Влада Ірану не визнає рішення Вищого суду Онтаріо (Канада), який визнав терористичним актом знищення літака МАУ PS752 Тегеран — Київ.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Речник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що вищий суд Онтаріо не мав юрисдикції ухвалювати подібне рішення. «Всі знають, що канадський суд не має юрисдикції над цією авіакатастрофою, оскільки вона сталася за межами Канади», — заявив речник МЗС Саїд Хатібзаде. Також, за його словами, рішення суду «не базується на свідченнях очевидців».

Напередодні стало відомо, що канадський суд задовольнив позов проти Ірану чотирьох сімей, родичі яких загинули в авіакатастрофі. Судді спиралися в своєму рішенні на висновки двох експертів — військові «Корпусу вартових ісламської революції» навмисне збили літак і знали, що рейс був цивільним. Позивачі тепер зможуть вимагати компенсації у Ірану.