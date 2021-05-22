Іран відмовився визнавати рішення суду Канади, який назвав знищення літака МАУ терактом
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- Олег Панфілович
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Влада Ірану не визнає рішення Вищого суду Онтаріо (Канада), який визнав терористичним актом знищення літака МАУ PS752 Тегеран — Київ.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Речник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що вищий суд Онтаріо не мав юрисдикції ухвалювати подібне рішення. «Всі знають, що канадський суд не має юрисдикції над цією авіакатастрофою, оскільки вона сталася за межами Канади», — заявив речник МЗС Саїд Хатібзаде. Також, за його словами, рішення суду «не базується на свідченнях очевидців».
Напередодні стало відомо, що канадський суд задовольнив позов проти Ірану чотирьох сімей, родичі яких загинули в авіакатастрофі. Судді спиралися в своєму рішенні на висновки двох експертів — військові «Корпусу вартових ісламської революції» навмисне збили літак і знали, що рейс був цивільним. Позивачі тепер зможуть вимагати компенсації у Ірану.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (57 канадців) на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала його цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці у розслідуванні.