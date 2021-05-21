США ввели санкції проти компаній і суден, які будують газопровід «Північний потік— 2»

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Nord Stream 2

США ввели санкції проти російських компаній і суден, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік—2». Про це повідомляє Міністерство фінансів країни.

У списку 13 судів: «Академік Черський», «Артеміс офшор», «Бахтемір», «Балтійський дослідник», «Фінвал», «Капітан Беклемішев», «Мурман», «Нарвав», «Сивуч», «Рятувальник Карєв», «Умка», «Владислав Стрижов» та «Юрій Топчєв».

Також санкції ввели щодо компаній «Мортранссервіс», федеральної державної бюджетної установи «Морська рятувальна служба» і Самарського теплоенергетичного майнового фонду. Проте із «Морською рятувальною службою» можна працювати у сферах, не пов'язаних з будівництвом газопроводу.

Водночас про санкції проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG не повідомляється — ЗМІ писали, що США не будуть їх запроваджувати, аби не зіпсувати відносини із Німеччиною. 20 травня Держдеп США передав Конгресу перелік учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції: там була компанія Nord Stream 2 AG, але щодо неї запровадили винятки, мотивовані «інтересами національної безпеки».