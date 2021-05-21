Принц Гаррі дав нове інтервʼю Опрі Вінфрі. Розповів про зловживання алкоголем та психологічні проблеми
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
DoD News / Wikipedia
Принц Гаррі, який торік відмовився від королівського титулу, зізнався, що зловживав алкоголем, щоб полегшити біль через втрату своєї матері — принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.
Про це він розповів американській телеведучій Опрі Вінфрі в серіалі для Apple TV під назвою «Я, якого ви не бачите», переказує BBC.
Принц розповів про небажання королівської родини говорити про смерть його мами і очікування, що він зможе справиться з психологічними проблемами.
За словами Гаррі, з 28 до 32 років були «жахливим періодом його життя», коли у нього були панічні атаки та постійна тривога. Він розповів, що був готовий приймати наркотики, щоб лише припинити відчувати біль.
Принц зізнався, що в пʼятницю чи суботу ввечері випивав стільки, скільки люди пʼють за тиждень. «Не тому, що мені це подобалося, а тому, що я намагався замаскувати біль […] Я був просто не в собі. Щоразу, коли я одягав костюм і завʼязував краватку, мені доводилося грати роль […] Ще до виходу з дому я заливався потом. Я постійно жив у режимі «бий або біжи», — зізнався принц.
Він також розповів про спогади з дня прощання з мамою. «Це було схоже на те, що я залишив своє тіло і просто йшов поряд, як привид. Мабуть, я демонстрував десяту частину емоцій, на відміну від інших: це була моя мама - ви з нею навіть не бачилися», — сказав Гаррі.
- На початку січня 2020 року принц Гаррі та його дружина Меган Маркл оголосили, що відмовляються від титулів членів королівської сімʼї. Королева Єлизавета II, принц Чарльз та інші члени монаршого дому вмовили їх зачекати до 31 березня. У цей день Меган і Гаррі написали прощальний пост в Instagram і вирушили спочатку в Канаду, а потім до США.
- Гаррі та Меган чекають на другу дитину. Про це оголосили 14 лютого — рівно 37 років тому принцеса Діана розповіла, що чекає на другу дитину, якою був Гаррі.
- У березні подружжя дало велике інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі, в якому розповіло про труднощі життя в королівській сім’ї та непрості взаємини з її членами. Меган зізналася, що життя в цій родині часом було настільки складним, що вона «більше не хотіла жити». А принц розповів, що боявся повторення історії, через яку проходила його матір — принцеса Діана, яка теж не витримала тиску з боку королівської родини та вийшла з її складу.