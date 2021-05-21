Принц Гаррі дав нове інтервʼю Опрі Вінфрі. Розповів про зловживання алкоголем та психологічні проблеми

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DoD News / Wikipedia

Принц Гаррі, який торік відмовився від королівського титулу, зізнався, що зловживав алкоголем, щоб полегшити біль через втрату своєї матері — принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Про це він розповів американській телеведучій Опрі Вінфрі в серіалі для Apple TV під назвою «Я, якого ви не бачите», переказує BBC.

Принц розповів про небажання королівської родини говорити про смерть його мами і очікування, що він зможе справиться з психологічними проблемами.

За словами Гаррі, з 28 до 32 років були «жахливим періодом його життя», коли у нього були панічні атаки та постійна тривога. Він розповів, що був готовий приймати наркотики, щоб лише припинити відчувати біль.

Принц зізнався, що в пʼятницю чи суботу ввечері випивав стільки, скільки люди пʼють за тиждень. «Не тому, що мені це подобалося, а тому, що я намагався замаскувати біль […] Я був просто не в собі. Щоразу, коли я одягав костюм і завʼязував краватку, мені доводилося грати роль […] Ще до виходу з дому я заливався потом. Я постійно жив у режимі «бий або біжи», — зізнався принц.

Він також розповів про спогади з дня прощання з мамою. «Це було схоже на те, що я залишив своє тіло і просто йшов поряд, як привид. Мабуть, я демонстрував десяту частину емоцій, на відміну від інших: це була моя мама - ви з нею навіть не бачилися», — сказав Гаррі.