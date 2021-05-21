У ЄС узгодили дату запровадження COVID-паспортів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Christian Thiel / Getty Images
У Європейському Союзі узгодили дату початку роботи електронних сертифікатів про вакцинацію. Вони запрацюють з 1 липня.
Про це пише пресслужба Єврокомісії.
«Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий COVID-сертифікат ЄС. Це означає, що сертифікат (який раніше називався Цифровий зелений сертифікат) має бути готовий до кінця червня, як і планувалося», — йдеться у заяві.
Тепер цю угоду має формально затвердити Європейський парламент. Офіційно сертифікати запрацюють з 1 липня. Для тих держав-членів, яким потрібен додатковий час, встановлять перехідний період — 6 тижнів.
- Нагадаємо, що Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» серед них немає.
- З 15 червня у країнах Європейського Союзу діятимуть санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та інші дані для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу.
- Україна домовилася з Європейською комісією зробити сумісним український та європейський цифрові сертифікати про імунітет від COVID-19.