Місячна програма Artemis: модуль україно-американської Firefly Aerospace доставить SpaceX
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. уклала контракт з компанією SpaceX Ілона Маска на доставку в 2023 році на Місяць вантажного модуля Blue Ghost.
Про це Firefly повідомила на своєму сайті.
Blue Ghost полетить на Місяць на ракеті Falcon 9. Він забезпечить всі етапи доставки корисного вантажу — транзит до Місяця, вихід на місячну орбіту і доставку на поверхню понад 150 кілограмів вантажу для наукових цілей NASA і програми Artemis («Артеміда»). За планом, апарат повинен приземлитися у Морі Криз.
За контрактом з NASA (укладено в лютому), Firefly отримала на роботи $93,3 млн.
- Компанія Firefly, власником якої є український бізнесмен Максим Поляков, була створена в Техасі у 2014 році як приватна американська компанія у сфері розробки ракетно-космічної техніки легкого класу. Компанія має офіс у Дніпрі, а також цех експериментального виробництва.
- Мета програми Artemis — висадка людини на Місяць у 2024 році та створення інфраструктури для подальшого відправлення астронавтів на Марс. Програма діє в кооперації з приватними компаніями. З NASA працюють Blue Origin, SpaceX і Dynetics, які створюють пілотовані кораблі.
- Розробкою корабля для доставки людей на Місяць NASA вибрало SpaceX, але 1 травня призупинило контракт через скарги Blue Origin і Dynetics.