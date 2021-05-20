Нардеп Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час локдауну
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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УНІАН
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень отримав догану.
Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія в коментарі «Радіо Свобода».
«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», — сказав Арахамія. Цю інформацію журналістам підтвердили й нардепи «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.
Тищенко при цьому зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.
- Нагадаємо, 18 квітня під час посиленого карантину в Києві Тищенко влаштував вечірку в готелі в центрі столиці, щоб відсвяткувати день народження дружини. Поліція після цього відкрила кримінальне провадження, а готель мав заплатити штраф у 34 тисячі гривень.
- Після інциденту 22 квітня фракція «Слуги народу» заслухала пояснення Тищенка, домовившись, що він заплатить штраф і придбає за свої кошти щось для військових на Донбасі.