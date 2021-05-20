Нардеп Тищенко отримав догану за вечірку на честь дня народження дружини під час локдауну

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УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко за вечірку на честь дня народження дружини під час карантинних обмежень отримав догану.

Про це повідомив глава фракції Давид Арахамія в коментарі «Радіо Свобода».

«Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану», — сказав Арахамія. Цю інформацію журналістам підтвердили й нардепи «Слуги народу» Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Тищенко при цьому зберігає свої внутрішньопартійні посади і залишається заступником голови фракції у парламенті.