Віцепремʼєр Стефанішина: Українські ковідні паспорти планують видавати з кінця червня. Це дозволить подорожувати до ЄС

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Синиця Олександр / УНІАН

Українські сертифікати вакцинації відповідатимуть стандартам ЄС та дозволять відновити подорожі мешканців України до країн Євросоюзу.

Про це заявила віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час візиту до Бельгії, повідомляє «Радіо Свобода».

Вона запевнила, що в Україні повністю готова ІТ-інфраструктура, а ковід-сертифікати планують видавати з кінця червня.

«Весь процес розробки цих паспортів здійснювався від початку разом із командою Європейської комісії, яка розробляє формат європейського цифрового паспорту. Тобто взаємосумісність – це була основа, яка закладалася в нашу роботу. З першого дня це був спільний процес», — пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, що Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони ЄС для туристів, які пройшли курс вакцинації. Пускати пропонується туристів, які були вакциновані препаратами, схваленими Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ). Серед них вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm. Російських вакцин «Супутник V», «ЕпіВакКорона» і «КовіВак» серед них немає.