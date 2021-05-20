ЗМІ повідомили, що суддя-втікач Чаус перебуває у військовій частині київських прикордонників. Там це назвали «брехнею та маніпуляцією»

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Мусиенко Владислав / УНИАН

Журналісти телеканалу «Прямий» повідомили, що суддя-втікач Микола Чаус перебуває в одній з військових частин прикордонної служби на Київщині (№2428), однак Державна прикордонна служба назвала цю інформацію «маніпуляцією та фейками».

Про це ДПСУ повідомила у коментарі Радіо Свобода.

19 травня телеканал «Прямий» оприлюднив відео про те, що Микола Чаус, як дізналися журналісти від адвоката, перебуває у одній з військових частин на Київщині (№2428), бо начебто «відео з Чаусом» було змонтоване за допомогою програми, яку кілька років тому закупила ця військова частина.

Однак прикордонники це заперечують і не розуміють, чому адвокатів дивує наявність ліцензійної програми Adobe Premiere Pro.

«Це фейк і це брехлива, маніпулятивна інформація, яку поширили ці видання. [...] Йдеться про програмний продукт Adobe Premiere Pro. Так, дійсно, Державна прикордонна служба здійснює закупки ліцензійних програм, аби не порушувати прав інтелектуальної власності. Дивує, чому дотримання норм ДПСУ в усіх викликає подив, що ми користуємося правильними ліцензійними продуктами і не порушуємо прав інтелектуальної власності», — наголосив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Микола Чаус був суддею Дніпровського суду Києва з жовтня 2002 року. 9 серпня 2016 року його затримали, коли він отримував хабар у $150 тисяч. Натомість він мав ухвалити потрібне рішення у справі про торгівлю наркотиками. Щоб заарештувати Чауса, потрібно було рішення парламенту, а він був на канікулах. Уже наступного дня Чаус не прийшов на роботу. Зрештою він опинився у Молдові та попросив там про політичний притулок — 3 березня 2021 року йому відмовили. Україна подала запит про екстрадицію.