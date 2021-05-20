У Росії та Німеччині привітали рішення США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку — 2». Зеленський вважає це програшем Байдена

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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

У Росії та Німеччині привітали рішення США відмовитися від подальших санкцій проти газопроводу «Північний потік — 2».

Про це заявили канцлер Німеччини Ангела Меркель і речник російського президента Дмитро Пєсков.

У Росії назвали рішення США «позитивним сигналом». Пєсков заявив, що всі учасники проєкту зацікавлені в якомога швидшій його реалізації.

«Незалежно від цього рішення робота велася, і ми не раз констатували намір завершити якомога швидше цей проєкт», — пояснив він.

Ангела Меркель зазначила, що таким чином президент США Джо Байден зробив крок назустріч своєму союзнику.

«Президент Байден, зрозуміло, трохи до нас наблизився щодо конфлікту навколо «Північного потоку — 2», на який у нас різні погляди», — сказала вона.

Водночас в Україні таким рішенням відкрито незадоволені. Президент Володимир Зеленський вважає це програшем Байдена у протидії Росії.

«Великий ризик, що [росіяни] можуть натиснути на Сполучені Штати чи у них будуть якісь домовленості… Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації та новий перерозподіл сил і впливу», — пояснив він.

У Верховній Раді готуються розробити проєкт постанови про звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти газопроводу. Відповідне доручення профільному комітету дав голова парламенту Дмитро Разумков.