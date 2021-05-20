Зеленський виступає за залучення США до перемовин щодо Донбасу. Паралельно хоче вести прямі переговори з Росією

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує чинні формати перемовин щодо Донбасу, але виступає за залучення до них США.

Про це він заявив на пресконференції 20 травня.

«Чому не зупиняємо «нормандський формат»? Тому що іншого майданчику поки що немає. Я справді виступаю за паралельну розмову з президентом РФ. Я вважаю, що ми це зробили вчасно — це зупинило деякі речі», — пояснив Зеленський.

Він підкреслив, що кількість військових Росії на кордонах України зменшується, але дуже повільно. За словами Зеленського, в анексованому Криму перебувають 35 тисяч російських військових, на окупованому Донбасі — 35 тисяч бойовиків, включно із 3 тисячами росіян, а вздовж кордонів — від 47 до 80 тисяч.

«Я вважаю, що, окрім «нормандського формату», буде пряма розмова з президентом Росії. Окрім прямої розмови, я бачу ще формат залучення США в цю дискусію. У якому форматі — поки що не готовий про це говорити», — зазначив він.

Зеленський повідомив, що в України немає іншого шансу, і припиняти війну потрібно зараз, коли президентом Росії є Володимир Путін.