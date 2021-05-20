Зеленський назвав причини відставки Степанова. Криклію і Петрашку запропонують нові посади

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Марія Жартовська / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції пояснив причини зміни міністра охорони здоровʼя в період пандемії.

За його словами, Максим Степанов створював конфліктну робочу атмосферу.

«Премʼєр-міністр України не міг більше працювати з Максимом Степановим. Я не втручався в цю ситуацію тривалий час через те, що боявся дестабілізації в ковідний час. Я досить довго був проти, щоб міняти міністра охорони здоровʼя, через дестабілізацію. Я знаю деталі ускладнення — чому, за що. І я в цій ситуації був повністю за премʼєра, але далі чекати було вже нікуди», — зазначив Зеленський.

Він пояснив, що уряд не міг більше працювати в такому режимі. «Це дестабілізувало ситуацію між міністром і в цілому урядом [...]. Це складна ситуація між міністром і департаментами, між міністром і головним санітарним лікарем», — додав Зеленський.

Президент також заявив, що колишні міністри інфраструктури Владислав Криклій та економіки Ігор Петрашко залишаться в команді. Петрашко залишиться в Офісі президента і координуватиме земельну реформу, а Криклію запропонують нову посаду.