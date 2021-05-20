Зеленский назвал причины отставки Степанова. Криклию и Петрашко предложат новые должности

Президент Владимир Зеленский на большой пресс-конференции объяснил причины смены министра здравоохранения в период пандемии.
По его словам, Максим Степанов создавал конфликтную рабочую атмосферу.
«Премьер-министр Украины не мог больше работать с Максимом Степановым. Я долго не вмешивался в эту ситуацию из-за того, что боялся дестабилизации в ковидное время. Я достаточно долго был против того, чтобы менять министра здравоохранения, из-за дестабилизации. Я знаю детали осложнения — почему, за что. И я в этой ситуации был полностью за премьера, но дальше ждать было уже нельзя», — отметил Зеленский.
Он пояснил, что правительство не могло больше работать в таком режиме. «Это дестабилизировало ситуацию между министром и в целом правительством [...]. Это сложная ситуация между министром и департаментами, между министром и главным санитарным врачом», — добавил Зеленский.
Президент также заявил, что бывшие министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко останутся в команде. Петрашко останется в Офисе президента и будет координировать земельную реформу, а Криклию предложат новую должность.
- 20 мая Верховная Рада проголосовала за трех новых министров — Виктор Ляшко стал министром здравоохранения, Алексея Любченко назначили министром экономики, а Александр Кубраков стал министром инфраструктуры.
- Степанов перед уходом записал видеообращение, в котором заявил, что «все только начинается».