Рада призначила Любченка міністром економіки

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Верховна Рада України

Верховна Рада 20 травня призначила Олексія Любченка першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки України.

За відповідне рішення проголосували 293 нардепи.

Любченко вже склав присягу члена Кабінету міністрів.

Раніше Любченко очолював Державну податкову службу. У 2009—2011 роках обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. До цього, у 1999—2003 роках, працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 до 2005 року очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2015 році Любченко претендував на посаду голови Державної фіскальної служби України. Уперше Любченка призначили керівником податкової 29 квітня 2020 року.