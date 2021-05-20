Зеленський пояснив відставки керівників Нацбанку і «Нафтогазу»

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Пресслужба президента України

Президент Володимир Зеленський на великій пресконференції пояснив причини звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Журналіст запитав у Зеленського, чому за час його президентства органи влади стали трохи менше незалежними, згадавши про Нацбанк і «Нафтогаз». Президент сказав, що підтримує незалежність Нацбанку, а до Смолія він ставився добре. Він натякнув, що не причетний до його звільнення з НБУ. Також Зеленський згадав кредитну програму «5—7—9», назвавши її успіхом всього Нацбанку.

Говорячи про Коболєва, президент назвав причиною його звільнення прогнозований збиток «Нафтогазу» в 11 мільярдів гривень.

«У «Нафтогазу», попри корпоративну реформу, є основний акціонер — Кабінет міністрів, його завдання — наповнювати бюджет. «Нафтогаз» обіцяв 11 мільярдів гривень збитків для бюджету. Їх не буде», — заявив Зеленський, додавши, що попереднє керівництво витрачало багато грошей на лобістів і не повʼязані з діяльністю витрати. Тепер цього не буде.

«У [західних] медіа досі виходять матеріали, які були оплачені з тих грошей, що «Нафтогаз» витрачав на лобістів, і які шкодять енергетичній безпеці України. Навіть сьогодні вийшов матеріал, який повʼязує зміну керівництва «Нафтогазу» і те, що США відмовляються накласти санкції на оператора російського «Північного потоку — 2», — зазначив він.