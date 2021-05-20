Зеленский объяснил отставки руководителей Нацбанка и «Нафтогаза»

Журналист спросил у Зеленского, почему за время его президентства органы власти стали чуть менее независимыми, вспомнив о Нацбанке и «Нафтогазе». Президент сказал, что поддерживает независимость Нацбанка и к Смолию у него было хорошее отношение. Он косвенно намекнул, что не причастен к его уходу из НБУ. Также Зеленский вспомнил кредитную программу «5—7—9», назвав ее успехом всего Нацбанка.

Говоря о Коболеве, президент назвал причиной его ухода прогнозируемый убыток «Нафтогаза» в 11 миллиардов гривен.

«У «Нафтогаза» несмотря на корпоративную реформу есть основной акционер — Кабинет министров, его задача — наполнять бюджет. «Нафтогаз» обещал 11 миллиардов гривен убытков для бюджета. Их не будет», — заявил Зеленский, добавив, что предыдущее руководство тратило много денег на лоббистов и не связанные с деятельностью затраты. Теперь же этого не будет.

«В [западных] медиа до сих пор выходят материалы, оплаченные из тех денег, что «Нафтогаз» тратил на лоббистов — и которые вредят энергетической безопасности Украины. Даже сегодня вышел материал, который связывает смену руководства «Нафтогаза» с тем, что США отказываются наложить санкции на оператора российского «Северного потока — 2», — отметил он.