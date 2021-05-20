Зеленський повідомив, що Україна та Росія почали контакти для організації зустрічі з Путіним
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Для цього вже почалися контакти на рівні адміністрацій президентів.
Про це він повідомив на пресконференції 20 травня.
«Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією», — заявив Зеленський.
За його словами, Україна потребує підтримки з боку Франції та Німеччини в «нормандському форматі». Однак останнім часом вони послаблюють свої позиції щодо Росії.
«Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше... Я вважаю, що вони останнім часом трохи послаблюють свої позиції щодо РФ», — зазначив президент.
Він також повідомив, що Україна передала «нормандській четвірці» власний проєкт так званих кластерів для врегулювання ситуації на Донбасі. Це загальні пропозиції України щодо того, як мають трактуватися Мінські угоди. За день до цього українські пропозиції опублікувало російське видання «Коммерсант».
Зеленський не оминув і тему паспортизації окупованого Донбасу. За його словами, видача російських паспортів там — це поступова анексія територій.
«Це точно перший крок, оскільки те саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема», — підкреслив він.
У Кремлі згодом відреагували на заяви Зеленського про підготовку зустрічі. Речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що підготовка триває.
«Дійсно, контакти ведуться. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Справді, є начерки можливих тем обговорення. Процес йде непросто. Поки начерки широкими мазками, скоріше концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі», — пояснив він.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».