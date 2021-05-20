Зеленський повідомив, що Україна та Росія почали контакти для організації зустрічі з Путіним

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Президент Володимир Зеленський розповів про підготовку зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Для цього вже почалися контакти на рівні адміністрацій президентів.

Про це він повідомив на пресконференції 20 травня.

«Президент Росії запропонував зустріч у Москві. Але традиційно такі зустрічі під час конфлікту відбуваються в місці конфлікту або на нейтральній території. Скажу відверто, розпочато розмову між Офісом президента України і Російською Федерацією», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна потребує підтримки з боку Франції та Німеччини в «нормандському форматі». Однак останнім часом вони послаблюють свої позиції щодо Росії.

«Я відчуваю їхню підтримку. Вважаю, що вони повинні підтримувати сильніше... Я вважаю, що вони останнім часом трохи послаблюють свої позиції щодо РФ», — зазначив президент.

Він також повідомив, що Україна передала «нормандській четвірці» власний проєкт так званих кластерів для врегулювання ситуації на Донбасі. Це загальні пропозиції України щодо того, як мають трактуватися Мінські угоди. За день до цього українські пропозиції опублікувало російське видання «Коммерсант».

Зеленський не оминув і тему паспортизації окупованого Донбасу. За його словами, видача російських паспортів там — це поступова анексія територій.

«Це точно перший крок, оскільки те саме відбувалося колись у Криму. Кримчанам роздавали російські паспорти. Це велика проблема», — підкреслив він.

У Кремлі згодом відреагували на заяви Зеленського про підготовку зустрічі. Речник російського президента Дмитро Пєсков підтвердив, що підготовка триває.

«Дійсно, контакти ведуться. З нашого боку мій колега Дмитро Козак бере в них участь. Справді, є начерки можливих тем обговорення. Процес йде непросто. Поки начерки широкими мазками, скоріше концептуальні, а не предметні, гіпотетичного порядку денного гіпотетичної зустрічі», — пояснив він.