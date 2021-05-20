Держдеп США визначив учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Держдепартамент США повідомив про передачу Конгресу доповіді про учасників будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2», проти яких будуть введені американські санкції.
Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.
Доповідь розроблена відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). У ній вказані чотири судна, пʼять компаній і одна фізична особа, включно із компанією Nord Stream 2 AG і її генеральним директором Маттіасом Варнігом. Але щодо Nord Stream 2 AG і Варніга запроваджені винятки, мотивовані «інтересами національної безпеки». Вони під санкції не потраплять.
Санкції США будуть введені проти трьох компаній, чотирьох суден і девʼяти додаткових суден Морської рятувальної служби Росії.
Блінкен підкреслив, що США будуть продовжувати протидіяти завершенню російського проєкту, який «послаблює європейську енергетичну безпеку, а також безпеку України і країн східного флангу НАТО і Євросоюзу».
При цьому в Конгресі рішення адміністрації Джо Байдена відмовитися від санкцій проти Nord Stream 2 AG критикували.
- Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 95%. Подальшому будівництву трубопроводу заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- У травні стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора Маттіаса Варнінга. Причиною такого кроку називають небажання США псувати відносини з Німеччиною.