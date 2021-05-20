Держдеп США визначив учасників будівництва «Північного потоку — 2», які потраплять під санкції

Новини

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Держдепартамент США повідомив про передачу Конгресу доповіді про учасників будівництва російського газопроводу «Північний потік — 2», проти яких будуть введені американські санкції.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Доповідь розроблена відповідно до Закону про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA). У ній вказані чотири судна, пʼять компаній і одна фізична особа, включно із компанією Nord Stream 2 AG і її генеральним директором Маттіасом Варнігом. Але щодо Nord Stream 2 AG і Варніга запроваджені винятки, мотивовані «інтересами національної безпеки». Вони під санкції не потраплять.

Санкції США будуть введені проти трьох компаній, чотирьох суден і девʼяти додаткових суден Морської рятувальної служби Росії.

Блінкен підкреслив, що США будуть продовжувати протидіяти завершенню російського проєкту, який «послаблює європейську енергетичну безпеку, а також безпеку України і країн східного флангу НАТО і Євросоюзу».

При цьому в Конгресі рішення адміністрації Джо Байдена відмовитися від санкцій проти Nord Stream 2 AG критикували.