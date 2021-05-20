ЗМІ: Президент Чехії 10 днів ігнорував звіт спецслужб про причетність Росії до вибухів на складах
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Президент Чехії Мілош Земан 10 днів не ознайомлювався зі звітом спецслужб про причетність ГРУ Росії до вибухів на складах у Врбетіце.
Про це пише видання Denik N з посиланням на власні джерела.
Сам Земан вперше прокоментував цю ситуацію під час телезвернення 26 квітня. Тоді ж він заявив, що ознайомився зі звітом 17 квітня, за день до того, як прем’єр-міністр Андрей Бабіш та віцепрем’єр Ян Гамачек оголосили про висилку російських дипломатів.
Але, як стало відомо ЗМІ, до Адміністрації президента звіт надійшов ще 7 квітня. Десять днів він лежав без уваги Земана. Джерела зазначають, що, скоріше за все, президенту навіть не повідомили про нього, і він не знав про існування звіту.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема, дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- 14 травня Росія створила список «недружніх країн». До нього увійшли Чехія і США. МЗС Чехії назвало цей крок ескалацією конфлікту.