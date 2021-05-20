ЗМІ: Президент Чехії 10 днів ігнорував звіт спецслужб про причетність Росії до вибухів на складах

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Президент Чехії Мілош Земан 10 днів не ознайомлювався зі звітом спецслужб про причетність ГРУ Росії до вибухів на складах у Врбетіце.

Про це пише видання Denik N з посиланням на власні джерела.

Сам Земан вперше прокоментував цю ситуацію під час телезвернення 26 квітня. Тоді ж він заявив, що ознайомився зі звітом 17 квітня, за день до того, як прем’єр-міністр Андрей Бабіш та віцепрем’єр Ян Гамачек оголосили про висилку російських дипломатів.

Але, як стало відомо ЗМІ, до Адміністрації президента звіт надійшов ще 7 квітня. Десять днів він лежав без уваги Земана. Джерела зазначають, що, скоріше за все, президенту навіть не повідомили про нього, і він не знав про існування звіту.