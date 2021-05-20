Держсек США Блінкен та очільник МЗС Росії Лавров провели першу зустріч — саміт Путіна та Байдена може відбутися найближчим часом
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Secretary Antony Blinken / Twitter
Державний секретар США Тоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в Ісландії провели першу зустріч. Вони говорили про Україну та російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це пише пресслужба Держдепу.
«Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість з приводу поточного розгортання російських військ в Україні та біля неї, дій РФ проти «Голосу Америки», Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, а також здоровʼя Олексія Навального та репресій проти опозиційних організацій», — йдеться в повідомленні.
Також сторони обговорили питання доставки гуманітарних вантажів для населення Сирії. Блінкен підкреслив, що США прагнуть до більш стабільних і передбачуваних відносин із Росією.
Згодом Блінкен зазначив, що зустріч президентів Росії та США може відбутися у найближчі тижні.
«Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким способом, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам», — заявив держсекретар США.
- 13 квітня Джо Байден запропонував Путіну провести зустріч, але в третій країні — «для обговорення всього спектру проблем, які стоять перед США і Росією». Представник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що пропозицію вивчають і оцінюють.
- Майданчики для переговорів запропонували Фінляндія, Австрія, Ісландія, Чехія та Швейцарія. За даними росЗМІ, Кремль розглядає останній варіант.