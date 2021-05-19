Комітет Ради підтримав ліквідацію Окружного адмінсуду Києва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Про це фундація DeJure повідомила у Facebook.
Ідеться про законопроєкти № 5369 та № 5370. Вони передбачають, що ОАСК ліквідують, його судді припинять здійснювати правосуддя, а натомість утворять Київський міський окружний адмінсуд. Йому перейде розгляд справ, підсудних ОАСК зараз.
DeJure повідомляє, що проти цих законопроєктів виступили представники партії «Батьківщина», «Голос» та «Опозиційна платформа — За життя». Підтримала тільки «Слуга народу».
- 3 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.
- Павло Вовк вважає, що Зеленський «піддався на маніпуляції окремих активістів і за сумісництвом агентів іноземного впливу».
- Посли країн G7 підтримали намір Зеленського ліквідувати ОАСК.