На засіданні ТКГ сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ у Щасті та Золотому

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Кримський Андрій / УНІАН

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу сторони підтвердили гарантії безпеки для розблокування відкриття контрольно-пропускних пунктів «Щастя» та «Золоте».

Про це українська делегація повідомила у Facebook.

Зазначимо, що бойовики блокують роботу майже всіх пунктів пропуску. Із семи КПВВ повноцінно працював тільки пункт у Станиці Луганській.

Координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш підтвердив, що готовий відвідати зазначені КПВВ і оцінити виконання умов для їх відкриття.

Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування.

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