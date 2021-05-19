На засіданні ТКГ сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ у Щасті та Золотому
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Кримський Андрій / УНІАН
Під час засідання Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу сторони підтвердили гарантії безпеки для розблокування відкриття контрольно-пропускних пунктів «Щастя» та «Золоте».
Про це українська делегація повідомила у Facebook.
Зазначимо, що бойовики блокують роботу майже всіх пунктів пропуску. Із семи КПВВ повноцінно працював тільки пункт у Станиці Луганській.
Координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш підтвердив, що готовий відвідати зазначені КПВВ і оцінити виконання умов для їх відкриття.
Крім того, українська сторона запропонувала узгодити план розмінування з планом допуску ремонтних груп до об’єктів критичної інфраструктури на лінії розмежування.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».