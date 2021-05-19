Профільний комітет Ради рекомендував призначити главу «Укравтодору» Кубракова міністром інфраструктури
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту призначити главу «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України.
Про це повідомляється на сторінці парламентського комітету у Facebook.
«Члени комітету під час засідання підтримали подання прем’єр-міністра України про призначення Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України», — зазначили у комітеті.
- 20 травня в Раді очікується голосування за нових очільників трьох міністерств. Крісло глави МОЗ може посісти головний санітарний лікар Віктор Ляшко, а посади міністра інфраструктури та міністра економіки — відповідно глава «Укравтодору» Олександр Кубраков і керівник податкової служби Олексій Любченко.
- 14 травня глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя. Міністри інфраструктури Владислав Криклій та економіки Ігор Петрашко в той же день написали заяви про звільнення за власним бажанням.
- 18 травня Рада проголосувала за відставку міністра інфраструктури Криклія.