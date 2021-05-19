Комітет ВР рекомендував призначити головного податківця Любченка міністром економіки
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Алексей Любченко
Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував парламенту призначити на посаду першого віцепремʼєра — міністра економіки голову Державної податкової служби Олексія Любченка.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Комітет із питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепремʼєром — міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету», — написав він.
Також Гетманцев висловив переконання, що в залі не буде проблем із призначенням, і запевнив, що засідання Ради почнеться з розгляду кадрових питань.
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