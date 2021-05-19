Масштабні пожежі в Луганській області: посадовців ДСНС судитимуть за підробку документів та імітацію гасіння займань

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Шістьох співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій судитимуть за фальсифікації під час масштабних пожеж на Луганщині влітку 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Як з’ясували слідчі, інспектори за вказівкою начальника структурного підрозділу ДСНС Луганщини підробляли акти про пожежі, які сталися на території дачного кооперативу «Вовче озеро» в Новоайдарському районі, щоби створити видимість їхньої ефективної ліквідації.

Посадовці вносили до офіційної документації неправдиву інформацію про нібито виїзди на охоплену вогнем територію і про ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.

За даними слідства, загалом для викривлення статистичних показників були підроблені 46 актів про пожежі.

Унаслідок масштабних пожеж на території дачного кооперативу загинули троє людей, також були знищені житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

Наразі обвинувальні акти передані до суду, проти начальника відділу ГУ ДСНС України в Луганській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб), а проти п’яти співробітників підпорядкованих територіальних підрозділів — за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, триває досудове розслідування за фактами службової недбалості та привласнення чужого майна, у злочинах підозрюють керівництво і службовців управління ДСНС у Луганській області та Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства.