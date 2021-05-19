Reuters: Німеччина підтвердила відмову США від санкцій проти компанії Nord Stream 2 та її директора

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Nord Stream 2

Німеччина підтвердила плани США відмовитися від санкцій щодо компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу «Північний потік — 2», та її директора Маттіаса Варнінга.

Про це заявив на пресконференції у середу, 19 травня, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, пише Reuters.

«Існує президентська відмова щодо компанії Nord Stream 2 і її генерального директора, який є громадянином Німеччини», — заявив він.

На думку Мааса, дії Вашингтона є позитивним знаком. Також Маас назвав зняття санкцій кроком американської адміністрації назустріч Німеччині.