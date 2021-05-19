Шмигаль вніс до Ради подання про призначення санлікаря Ляшка новим очільником МОЗ

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Міністерство охорони здоров'я України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення головного санлікаря Віктора Ляшка новим міністром охорони здоров’я.

Про це у своєму Facebook написала нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина.

Вона також зазначила, що профільний комітет парламенту розгляне кандидатуру Ляшка вже 19 травня.