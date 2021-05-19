Обшуки у Києві: Прокуратура встановила збитки на 43 млн грн
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Державна фіскальна служба
Прокуратура Києва повідомила про підозру у розкраданні 43 млн грн бюджетних коштів девʼятьом колишнім і чинним працівникам комунальних підприємств столиці.
Про це головний прокурор Києва Олег Кіпер розповів в інтервʼю Інтерфаксу.
У кримінальних провадженнях за фактами розкрадання бюджетних коштів наразі 11 підозрюваних, 9 з яких — нинішні й колишні співробітники комунальних підприємств.
Так, наприклад, за результатами обшуків в офісі «Спецжитлофонду» повідомили про підозру трьом людям: заступнику директора, колишньому заступнику цього підприємства, а також директору підрядної фірми. Їх підозрюють у розкраданні 10,5 млн грн, які виділялися з міського бюджету на будівництво та реконструкцію інженерних мереж.
Ще сімом особам повідомили про підозру через розкрадань у департаменті соцполітики КМДА. Серед підозрюваних — троє нинішніх посадовців департаменту, а також четверо колишніх працівників. Вони своїми діями завдали збитків на 13,5 млн грн при закупівлях медичних засобів.
Одинадцятим підозрюваним є директор приватного товариства, який нашкодив столичному бюджету на 19,5 млн грн.
- Київська міська прокуратура 11 і 12 травня обшукувала офіси комунальних підприємств столиці у справах про незаконне заволодіння коштами, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, незаконні побори з підприємств і «кришування» нелегального бізнесу.
- 13 травня також пройшли обшуки — Державна фіскальна служба провела їх у приміщеннях «Київського метрополітену» та в комунальному підприємстві «Київпастранс». Податківці шукали документацію для кримінального провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків на суму 9 мільйонів гривень під час будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену.
- Кличко назвав обшуки спробою тиску на київську владу. В Офісі президента слова мера вважають необґрунтованими.