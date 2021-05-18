Степанов заявив, що ініціатором його звільнення був Шмигаль

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УНІАН

Звільнений міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що ініціатором його відставки був премʼєр-міністр Денис Шмигаль. Ексміністр вважає, що невдоволення уряду викликало «вибивання грошей на медицину».

Про це Степанов заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Денис Анатолійович [Шмигаль] не приховує, що саме він був тією людиною, яка вважає, що я маю бути звільнений. Причому мені було незрозумілим його бажання, тому що мені здається, коли ти працюєш у команді, якщо існують претензії, вони висловлюються у процесі роботи. Так, напевно, я іноді був досить емоційним на нарадах, коли йшлося, наприклад, про якісь гроші на медицину, тут я був безкомпромісний. [...] Про те, що у нас медицина катастрофічно недофінансована, я почав говорити з першого дня роботи. […] Усі вже забули, що було рік тому», — сказав Степанов.

За його словами, МОЗ подавав запит до державного бюджету на 2021 рік на 296 мільярдів гривень, але на відомство передбачили 161 мільярд. «Я часто чую, що занадто завзято вибивав гроші на медицину — так, я не підтримував бюджет, який був запропонований на 2021 рік. І я був плюс-мінус правий», — сказав Степанов.