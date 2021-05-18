Міністр Таран: Україна розглядає можливість придбати протиракетну систему на кшталт «Залізного купола»
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що відомство розглядає можливості придбання протиракетної системи на кшталт «Залізного купола». Цю систему використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли із сектора Гази.
Про це він сказав під час відвідин підприємства «Мотор Січ», його цитати наводить Укрінформ.
За словами Тарана, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності у країні такої протиракетної оборони.
«Залізний купол» — один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт «Залізного купола», — сказав міністр.
Зазначимо, протиракетна система «Залізний купол» перебуває на озброєнні Ізраїлю вже 10 років. Її розробили спеціально для захисту цивільного населення і важливих обʼєктів інфраструктури від ракетних обстрілів. Наразі це одна з найефективніших протиракетних систем у світі, яка успішно перехоплює близько 90% ракет. За офіційними даними, така система, окрім Ізраїлю, є тільки у США.
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