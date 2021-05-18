Головнокомандувач ЗСУ Хомчак: Росія продовжує тримати 80 тисяч військових на кордоні з Україною

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак на засіданні засіданні Військового комітету НАТО у Брюсселі.

Росія також продовжує перебувати в Азово-Чорноморському регіоні — там залишаються її кораблі та катери.

«За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності своїх збройних сил для дій проти України», — заявив Хомчак.

Українське військове керівництво не виключає, що для посилення політичного та військового тиску на Україну Росія також може використати територію та інфраструктуру інших держав. Так, наприклад, потенційну загрозу становлять військові навчання Росії та Білорусі «Захід—2021», які заплановані на вересень.