Reuters: Індія не планує відновлювати експорт вакцин від коронавірусу аж до жовтня. Це зриває поставки в усьому світі

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Matt Allworth / Flickr

Індія не планує відновлювати експорт вакцин від коронавірусу до інших країн аж до жовтня.

Про це повідомили джерела агентства Reuters.

Раніше очікувалось, що Індія відновить експорт у червні. Але у країні продовжується хвиля захворювань і щодня фіксуються нові рекорди за кількістю хворих і померлих від коронавірусу.

На території Індії розташований один із найбільших виробників вакцин у світі — Serum Institute. Загалом глобальна ініціатива COVAX уклала угоду із заводом на поставку 1,1 мільярда доз вакцин AstraZeneca та Novavax. Але після того, як Індія передала або продала близько 66 мільйонів доз, експорт було призупинено. Тепер усі вакцини йдуть винятково на щеплення своїх громадян.

«Ми не повинні офіційно поставляти всім країнам, оскільки ми не зобовʼязані це робити. Це було внутрішньо обговорено, і деякі країни [ми] просили не очікувати на експортні зобовʼязання, враховуючи поточну ситуацію в Індії», — розповіло одне із джерел.

У COVAX вже зазначили, що близько 140 мільйонів доз вакцини, які там очікували отримати до кінця травня, залишаться в Індії для вакцинації місцевого населення. У UNICEF, що займається логістикою вакцин в рамках програми, прогнозують дефіцит у 190 мільйонів доз до кінця червня, що суттєво зриває заплановані поставки препаратів до багатьох країн світу.