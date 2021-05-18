У Києві обшукують інспекцію, яка видає кваліфікаційні посвідчення морякам

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СБУ

У Києві 18 травня співробітники прокуратури та Служби безпеки проводять обшук в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим і міста Севастополя.

За даними слідства, інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому Кримському півострові.

До того ж організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Наразі триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 332—1 (Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ч. 1 ст. 111 (Державна зрада), ч. 3 ст. 110—2 (Фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.