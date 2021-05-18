У Німеччині з червня вакцинуватися від коронавірусу зможуть всі охочі

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Tim Reckmann / Flickr

У Німеччині вирішили з 7 червня дозволити вакцинацію від коронавірусу усім охочим, незалежно від пріоритетних груп.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я країни Єнс Шпан, пише Укрінформ.

За його словами, з 7 червня буде скасований принцип черговості у вакцинації. Тобто записатися на неї зможе будь-хто.

«Ми домовилися про наступний крок — відмовимося від пріоритезації… Це означає, що всі громадяни віком від 16 років мають право записатися на вакцинацію», — пояснив Шпан.

Також він зазначив, що бажання зробити щеплення мають не всі громадяни Німеччини.