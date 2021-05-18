Ілон Маск опустився на третю сходинку в списках найбагатших людей від Bloomberg і Forbes

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Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск опустився на третю сходинку в списку найбагатших людей за версією Bloomberg на тлі падіння акцій Tesla.

Згідно Bloomberg Billionaires Index, статки Маска скоротилося на $3,16 млрд до $ 160,6 млрд.

Другий рядок з $161,2 млрд тепер у родини французького мільярдера Бернара Арно, якому належить LVMH, а також бренди Louis Vuitton і Sephora.

У списку Forbes Real-Time Маск також третій. Його втрати оцінюються у $1,2 млрд, а нинішні статки у $182,6. У списку Forbes Арно теж на другому місці.