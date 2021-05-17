Байден: США стануть арсеналом вакцин для інших країн — і постачать 80 млн доз

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Сполучені Штати стануть «арсеналом» вакцин від коронавірусу для країн, які цього потребують і поставлять їм більше доз, ніж Росія і Китай — 80 мільйонів доз. Про це заявив американський президент Джо Байден під час виступу у Білому домі, передає СNN.

«Точно так само, як це було під час Другої світової війни, коли Америка була арсеналом демократії, у боротьбі з пандемією коронавірусу наша країна стане арсеналом вакцин для всього іншого світу», — пообіцяв Байден.

За його словами, США до кінця червня поставлять в інші держави в цілому 80 млн доз препаратів (перед цим анонсували 60 млн): ці додаткові 20 мільйонів доз включатимуть вакцини Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson, а також вакцину AstraZeneca. Це становитиме приблизно 13% вакцин, які вироблять у Штатах.

«Багато говорять про вплив Росії і Китаю у світі у звʼязку з вакцинами. Ми хочемо грати провідну роль у світі за рахунок своїх цінностей. Ми не будемо використовувати свої вакцини з метою, аби інші країни були перед нами в боргу», — заявив Байден.

Він зазначив, що такий крок є важливим гуманітарним зобов’язанням США.