Кабмін звільнив заступників міністрів енергетики, економіки та інфраструктури
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів видав низку розпоряджень про звільнення заступників міністрів енергетики, економіки, інфраструктури та глави Фонду державного майна.
Про це йдеться у відповідних розпорядженнях уряду від 17 травня, оприлюднених на його сайті.
Так, Кабмін звільнив:
- Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики;
- Світлану Панаіотіді з посади заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
- Анатолія Клімашевського з посади заступника міністра інфраструктури з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Андрія Єгорова з посади заступника голови Фонду державного майна.
Якщо трьох останніх звільнили за їхнім бажанням, то заступників глави Міненерго — «відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади». У ній йдеться, що перший заступник міністра та заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабміном за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра.
У законі також зазначено, що у разі звільнення міністра його заступники звільняються з посад Кабміном.
- Верховна Рада 29 квітня призначила міністром енергетики Германа Галущенка. Це рішення підтримали майже вся фракція «Слуги народу», половина фракції ОПзЖ та майже вся «Батьківщина».
- Попереднього очільника Міненерго — Юрія Вітренка, який виконував обовʼязки міністра, звільнили 28 квітня. Після чого його призначили керівником компанії «Нафтогаз» замість Андрія Коболєва.