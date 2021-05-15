Віцепрем’єр Стефанішина: Україна очікує, що ЄС перегляне політику сусідства і до 2027 року можна буде вийти на конкретні рішення
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Thierry Monasse / Contributor
Україна очікує, що Європейський Союз невдовзі перегляне політику сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи.
Про це заявила віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.
«Ми очікуємо, що в 2022 році ЄС започаткує перегляд політики сусідства, і цей перегляд стосуватиметься усіх країн Східної Європи; що буде вироблено конкретний новий формат співпраці для Грузії, України і Молдови, країн, які прагнуть членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування в Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення», — наголосила Стефанішина.
Віцепрем’єр також підкреслила, що Україна є першою країною Східної Європи, що розпочала діалог про прямий доступ до внутрішнього ринку ЄС.
«Йдеться про те, що країна з понад 40 мільйонами споживачів прагне приєднатися до ринку, де є 500 мільйонів споживачів. Це один з найбільших інтеграційних дискурсів, який було розпочато в останні роки з такими країнами Східної Європи, як Україна», — додала Стефанішина.
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